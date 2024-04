Wer heute, am 2. April, Geburtstag feiert, hat zwar den Aprilscherz-Status knapp versäumt, ist jedoch in bemerkenswerter Gesellschaft. 1725 kam an diesem Tag Giacomo Casanova in Venedig zur Welt; ob sein 300er nächstes Jahr wohl groß gefeiert wird? Fast tausend Jahre früher, am 2. April 747 oder 748, wurde Karl der Große geboren. Bei ihm sei das Jahr ungewiss, heißt es, nicht jedoch der Geburtstag.