Nach Monatsbeginn mit dem traditionellen Totengedenken ist der 6. November, Gedenktag des heiligen Leonhard, der nächste Fixpunkt in dieser brauchtumsschwangeren Zeit. Leonhard von Limoges in Frankreich, Eremit im frühen 6. Jahrhundert, gilt als Nothelfer und "Kettenheiliger", Schutzpatron der Gefangenen und des (ebenfalls häufig angeketteten) Viehs, besonders der Pferde. So kam er zum Beinamen "Bauernherrgott".