Kürzlich war ich mit der Tochter in der Stadt. Das Kind brauchte dringend neue Laufschuhe. Im Sportgeschäft unserer Wahl verirrten wir uns in eine Abteilung, in der allerlei Yoga-Accessoires angeboten wurden. "So ein Zufall", meinte ich und wollte spontan eine dünne Matte in frühlingshaftem Lindgrün erwerben, da meine alte in die Jahre gekommen und ziemlich abgenützt ist.