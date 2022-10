Weil es derzeit viel zu viele Vorkommnisse gibt, über die man sich Sorgen machen kann, möchte ich zumindest einmal täglich Erfreuliches hören – von den Kindern, vom Mann, von den Kollegen und Freundinnen. "Erschütterndes gibt’s wahrlich genug", meine ich und wende mich im privaten Kreis am allerliebsten dem Positiven zu. "Am besten wären natürlich Sachen zum Lachen." Diesen Satz schicke ich vor unserem monatlichen Treffen via WhatsApp in die Freundinnengruppe. Und siehe da: Es gibt sie