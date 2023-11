Endlich hatte ich mich an das allgegenwärtige Du gewöhnt: beim Bäcker, im Fitnessstudio, im Bus, im Beruf. Man siezt sich fast nirgends mehr. Was sich vor wenigen Jahren noch etwas fremd anfühlte, ist so alltäglich geworden wie digitale Speisekarten, die mit QR-Code heruntergeladen werden, womit ich mich übrigens gar nicht anfreunden kann.