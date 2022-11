Wir waren bereits über alle Berge, als mir auffiel, dass mein Handy in der Hütte zurückgeblieben war, in der wir das lange Wochenende verbracht hatten. Ich wollte natürlich auf der Stelle umdrehen, zurückfahren und in der Dämmerung den Berg nochmals besteigen, um mein Handy zu bergen. Meine Mitreisenden konnten mich schließlich davon überzeugen, dass es vernünftiger sei, die Hüttenwirtin zu kontaktieren. Was ich auch tat. Nach mehrmaligen Versuchen bekam ich die richtige Person an den Apparat.