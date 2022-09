Es gibt Mitmenschen, über die ich andauernd unfreiwillig Dinge erfahre, die ich wirklich niemals wissen wollte. Es interessiert mich nämlich absolut nicht, ob sich die junge Dame neben mir im Bus ein neues iPhone um 1200 Euro kaufen will, das am besten lila sein sollte. Diese Information hat sie via altem schwarzen iPhone ihrer Freundin weitergegeben, die ihr wenig charmant zu einem blauen Modell geraten hat. "Hey Alte, nimm ja nicht lila, das macht dich voll blass. Blau ist viel schöner. Passt