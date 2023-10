Kratzer und Beulen

Eigentlich bin ich – wie ich selbst meine – eine ganz passable Autofahrerin. Und ich wäre eine noch viel bessere, wenn es auf dieser Welt keine Tiefgaragen geben würde. Diese unterirdischen Räumlichkeiten, in denen Hunderte Fahrzeuge nebeneinander abgestellt werden, machen mich stets leicht nervös. Vielleicht auch deswegen, weil es kaum einen Krimi gibt, in dem sich in Tiefgaragen keine Entführer, Mörder, Erpresser oder sonstigen Bösewichte herumtreiben. Abgesehen von TV-Überfällen