Meine Wahl fiel innerhalb weniger Minuten auf ein klassisches Leiberl, das ich flugs in der Umkleidekabine probierte und für gut befand. Dann wollte ich zahlen. Vor den Kassen wartete ein Dutzend Menschen. Ich stellte mich an und bemerkte, dass die Schlange neben mir viel schneller vorankam als jene, in der ich mich befand.