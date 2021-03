Im ersten Lockdown hab ich – wie viele, viele andere Menschen auch – Haus, Dachboden und Schränke entrümpelt. Das fühlte sich ziemlich gut an, und wir hatten dann wirklich viel mehr Platz. Weil die Studentenkinder auch heuer in der Karwoche wieder zu Hause sind, starten wir erneut das gemeinsame "Ausmist"-Projekt. Diesmal soll es ins Detail gehen, auch in meinem Kleiderkasten. Also mache ich mich ans Werk und merke schon nach wenigen Minuten, dass mir das Aussortieren deutlich