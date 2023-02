Alte Zöpfe und Liebesbriefe

Ich hab eine kleine Schachtel, in der ich uralte Liebesbriefe aufbewahre. Auch den allerersten hab ich noch. Es ist viele, viele Jahre her, als ich besagten Zettel am Gepäckträger meines Fahrrads fand. Ein Bub aus dem Nachbarort schrieb damals, dass er mich außerordentlich nett fände – besonders meine blonden Zöpfe, und dass er mich liebend gerne ins örtliche Kaffeehaus einladen wollte.