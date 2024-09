 Alles kommt zurück – zum Glück

Karma basiert auf einer grundsätzlichen Regel: Man bekommt alles, was man tut, irgendwann zurück. Gemeint ist damit, dass man für alles, was einem widerfährt, durch frühere böse oder gute Taten irgendwie selbst verantwortlich ist. Bei mir war es in der vergangenen Woche das gute Karma, das mich sanft umhüllte und mir zeigte, dass ich bisher wohl vieles richtig gemacht habe – auch wenn das jetzt vielleicht ein bisserl überheblich klingen mag. Meine Karma-Geschichte begab sich an einem dieser