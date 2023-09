A potschertes Leben

Wenn du so weitermachst, bekommst du bald die goldene E-Card verliehen", sagte der Mann an meiner Seite, als er mich – zwei Mal in nur einer Woche – zum Arzt chauffieren musste. Einmal war die Rippe nach einer ungelenken Bewegung im Büro schmerzhaft blockiert, am nächsten Tag sprang mir bei der Gartenarbeit ein Mini-Teilchen eines Schilfrohres ins Auge und machte sich daran, die Hornhaut auf unglaublich unangenehme Weise zu zerkratzen. In der Notaufnahme des Krankenhauses versorgte