Wenn der Hund im Odel begroben liegt

1| Man ist ja viel gewohnt von den Fischern – ihr schlechtes Latein etwa –, aber das schlug dann doch dem Fass die Krone ins Gesicht: Der OÖN-Angelbeauftragte war in der freien Natur unterwegs und schrieb in seiner Kolumne "Petri Heil", dass die "Adelsaison" begonnen habe. Laut Duden aber muss es "Odel" heißen, was das feine Naserl des Autors beleidigte. Ein Fehler, der zum Himmel stinkt, wie auch OÖN-Leser Kurt K. in seinem Mail meint.