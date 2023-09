1 | Dem Wolf in Oberösterreich geht’s an den Pelz. Pardon, dem Schadwolf. Der muss so heißen, denn wer den Schaden macht, um den braucht man sich nicht mehr zu sorgen. Und so werden ihn tapfere Jägerlein mit Zielfernrohr und Schalldämpfer in Bälde erfolgreich richten und mit dem Gelände-SUV stolz zu Tale fahren.