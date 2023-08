Von Grislis, Schmorkatzen und Söckelbären

1| Was täten wir nur ohne die Tiere? Wir würden hungern und könnten ausschließlich unsere Partnerin oder unseren Partner streicheln. Dabei hat der Mensch viel mehr Liebe zu geben – aber manch weniger Liebliches auch. So wurden im Zuge des jüngsten Hochwassers an der Donau unter anderem menschliche Fäkalien angeschwemmt. Wen ruft man dann? Laut orf.at stand die Feuerwehr im "Schafstoffeinsatz".