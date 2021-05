Unverwundbarkeit im Wandel der Zeit

1| Mit den Helden war es seit jeher so eine Sache. Immer wenn einer ihrer ungezähmten Enkel etwas angestellt hatte, rief meine Großmutter, die alte Buttingerin: "Du bist ma jo do da Owahöd!" Gemeint war der Oberheld – eine Negativauszeichnung par excellence. Schon der einfache "Höd" wurde in unserer Familie meist ironisch gebrochen. Was wohl der Grund war, warum das Streben nach Heldentum gebremst war und in der Folge die Männersterblichkeit niedrig.