Trinklustweckung wegen fehlender Bärte

1| Was will uns der Herr Redakteur einer oberösterreichischen Gratiszeitung sagen, wenn er über Kommunikationsmüde wie folgt schreibt: "Still in seinen nicht vorhandenen Bart hinein zu murmeln bringt wenig." Jetzt könnte man eine Schnelldiagnose wagen und sagen: akuter Metapherninfarkt. Aber schauen wir uns diese Konstruktion einmal näher an! Ausgehend von der alten Phrase "in den Bart murmeln", was so viel bedeutet wie unverständlich sprechen oder daherbrabbeln, geschieht dies auch noch still.