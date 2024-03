Stichwort Sprache: Trotzgendern im Land der Nehämmer

Na ja, hat der Grammatikkummerkastenonkel gedacht, als er erfuhr, dass Karl Nehammer das Gendern in seinem Bundeskanzleramt verboten hat. Sollen sie dort halt ohne Doppelpunkt, Binnen-I, Stern oder Schrägstrich, Unterstrich oder so auskommen. "Ein begrenzter Rückschlag für die fortschrittliche Sache", dachte er. Dann aber musste er erkennen, dass das Genderverbot weite Kreise zog, bis in die OÖN.