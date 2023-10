Makaber tönten die Trompeten

Wie reimte weiland der weise Wiener Philosoph Wolfgang Ambros: "Heast, des is makaber, da liegt ja a Kadaver." OÖN-Leserin Margit S. fand es ebenfalls makaber, im Regionalteil lesen zu müssen: "Identität von der Leiche am Wienerberg geklärt". Robert H. hingegen war vom "unausweichlichen Charme des verschmähten Genitivs" amüsiert: "So eine brave und kooperative Leiche! Macht die Arbeit der Soko.