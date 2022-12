Geld, Gewalt, Korruption und ein Hund

Aufgrund der Fußballweltmeisterschaft und der Meisterschaft in Korruption ist dieser Tage vielfach von den Katarern die Rede. Nicht alle verstehen darunter die Einwohner Katars, des Scheichtums am Persischen Golf. OÖN-Leserin Martina K. fühlt sich jedes Mal an die Katharer erinnert, wenn Fernseh- oder Radioleute von Katarern sprechen. Ist ja auch nur ein stummes "h", das den Unterschied macht. Im Text hingegen könnte der Unterschied nicht größer sein.