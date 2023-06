Entgleiste Zahlen mit Distanzproblem

1. Ach, müssten wir Schreibende doch nur mit Buchstaben umgehen! Aber nein, die Welt will auch Zahlen von uns wissen. So kommt es, dass eine zweite Fehlerquelle aufgeht, die munter sprudelt. Im Wochenende-Magazin war zu lesen, dass der Brennerbasistunnel 10,5 Mrd. Euro kosten werde, und in der Grafik daneben verbilligte sich das Loch im Berg auf wohlfeile 10,5 Mio. Euro. Hier paarten sich zwei Fehlerquellen: die Unvorstellbarkeit hoher Summen für das Normalhirn und die Krux der Abkürzungen.