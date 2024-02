Das Zähnefletschen der überführten Geiß

Am Ende eines langen Tages der Berichterstattung über Hader und Weh schreibt der Journalist mit Restherz nichts lieber als eine Tiergeschichte. So berichteten die OÖN über ein Steinbockschicksal: Nachdem Bock Franz verblichen war, mussten seine „Steinbock-Geis Lilly und ihr Spross Max“ in den Wildpark Grünau übersiedeln.