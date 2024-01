Apostroph-Ferkel mit Höhepunkten

OÖN-Leser Günter R. bittet den Grammatikkummerkastenonkel, "das Deppenapostroph zu thematisieren". Abgesehen davon, dass der Apostroph (das Auslassungszeichen) männlich ist, sehr gerne. Also: Wenn es, wie beim ORF, "Hermann Maier’s Star Challenge" heißt, dann ist das falsch. Das Genitiv-s wird im Deutschen nicht apostrophiert, im Englischen schon. Wahrscheinlich war man in der ORF-Marketingabteilung schon so gechallenscht, dass man das übersah.