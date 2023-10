Warum Klima Solidarität braucht

Die anderen sind schuld am Klimawandel. Grundsätzlich sowieso und im Speziellen erst recht. Das jüngste Beispiel dieser Leier hörte ich kürzlich vom Handelsverband, der die klimarelevante Bodenversiegelung dem Verkehr und dem Wohnbau in die Schuhe schob. Nur 0,6 Prozent der gesamten Flächeninanspruchnahme – Sie erinnern sich, es sind 16 (!) Fußballfelder, die täglich (!) in Österreich zubetoniert werden – würden auf das Schuldenkonto des Handels gehen. Damit sei der Handel "nicht