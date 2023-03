So super ist Superfood wirklich

Kollegin R. kommt in die Jausenküche im Newsroom mit einer Essensbox in der Hand, oben drauf zwei glänzende Avocados. Sie sieht mich, schaut ihre Avocados an, hebt wiederum den Blick, diesmal verlegen, und murmelt mit der Miene eines beim heimlichen Naschen ertappten Kindes: "Ich weiß eh, ich weiß eh." Diese sehr gesundheitsbewusste Kollegin weiß, dass Avocados ihren Ruf als "Superfood" zu Recht haben: Sie liefern ungesättigte Fettsäuren, Vitamin K, D, B6 und E sowie Kalium und Calcium. Sie