Operation "Linz"

Seitdem auch mein letzter Pullover am Ellbogen durchgewetzt ist, liegt mir mein Engel im Ohr. "Kauf dir endlich Gewand. So kannst du zu keinem Termin gehen." Kann ich wohl, denke ich. Weil ich neues Gewand nicht mag. Es gehört nicht richtig zu mir. Vor allem fühle ich mich in Modegeschäften unwohl. Doch irgendwie hat die Meine recht. Neues Gewand zu kaufen ist wie der Gang zum Zahnarzt: Aufschieben ist auch keine Lösung.