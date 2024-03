Low-Waste-Mama

Sie hatte nach einem Blick in den halbleeren Familienkühlschrank befunden, doch besser ins Asia-Restaurant essen zu fahren. Als wir dann ein paar Stunden später zuhause bei einem unerwartet reichhaltigen vegetarischen Abendessen saßen, das offenbar ihren Geschmack getroffen hatte, seufzte sie: „Mama, wie machst du das? Wenn ich in den Kühlschrank schau, ist nichts da zum Kochen. Und du machst aus den Restln so was Gutes, ich frag mich, wie das geht ...“ Das ehrt mich, habe ich aber