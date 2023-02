Ich bin die Neue hier …

Von 215.050 im Vorjahr neu zugelassenen Pkw in Österreich werden rund 15 Prozent elektrisch betrieben.

"Bitte haben Sie Verständnis, ich bin neu hier!" Diesen Satz sagte ich in den vergangenen Tagen oft zu anderen, öfter noch zu mir selbst, um meine Contenance zu behalten. Zuletzt an einer Kreuzung in Urfahr, als zum zweiten Mal die Ampel-Grünphase vorüberging, ohne dass sich mein Elektro-Auto auch nur einen Zentimeter vorwärts bewegt hatte. Der laut hupende Linienbusfahrer hinter mir zeigte kein Verständnis dafür, dass ich nicht wusste, wie man das Auto vom Park-Modus wieder zum Fahren bringt.