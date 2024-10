Eigentlich will ich an dieser Stelle nicht vor den Folgen der Klimakrise warnen, sondern Mut machen, etwas gegen sie zu tun. Denn das Problem ist ja, dass die meisten Menschen sich angesichts einer globalen Bedrohung hilflos fühlen (was sie nicht sind!), das Thema deshalb lieber ausblenden und Warnungen ungern hören. Auch für die Politik ist die Klimakrise eine undankbare Angelegenheit. Wer mutet seinen Wählern schon gerne etwas zu? Das Thema Migration ist da viel dankbarer.