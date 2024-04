Ich hatte bei einer Brüssel-Reise (mit dem Zug, wohlgemerkt) die Gelegenheit: Der Bau-Ingenieur Pieter, Gründer der Umweltinitiative "Canal It Up", führte uns vor Augen, wie schlimm es um die Wasserqualität in Europas Hauptstadt bestellt ist. Er setzte uns im kilometerlangen Canal Bruxelles-Charleroi in alte Kajaks, damit wir uns selbst ein Bild machen konnten.