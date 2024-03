 Als der Traunsee stank

Mitten in der Sommersaison wurden unsere Seen von einer Blaualgenplage heimgesucht. Der Auslöser war Experten bekannt: Alle Abwässer wurden damals (wie in den Jahrtausenden zuvor) einfach in die Flüsse geleitet. In Ebensee wurde auf der Traun eine Mistbarriere errichtet, um zumindest schwimmenden Müll und Fäkalien aufzuhalten. An der miserablen Wasserqualität änderte das wenig. "Es scheint, dass dem Selbstreinigungsprozess der Traun zu viel zugemutet wird", mutmaßte die Salzkammergut-Zeitung im