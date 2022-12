Er nannte sich nur Wang. Sicherheitshalber, denn wer an Demonstrationen teilnimmt und mit ausländischen Journalisten spricht, der sollte vorsichtig sein. Die Staatsmacht lauert überall. Also der Deckname Wang. Wang hatte bei einer denkwürdigen Demonstration in Shanghai die Hand gehoben und fragend in die Menge gerufen: "Die Kommunistische Partei?" – "Nieder mit ihr!", kam es als Echo zurück. "Xi Jinping?", rief daraufhin Wang. "Xia tai! – Nieder mit ihm!", schallte es zurück. Diese