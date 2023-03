Klärende Gespräche

Vor rund einem Jahr erschien zum ersten Mal in unserer Zeitung diese Stilkolumne, verfasst von meiner Kollegin Anneliese Edlinger. Seither wechseln wir uns wöchentlich ab. Hin und wieder sprechen mich Freunde spöttisch an: "Was, du schreibst eine Stilkolumne?" Ein befreundeter Jurist sagte zu mir, in der Rechtswissenschaft würde man die Kolumne als "tätige Reue" einordnen. Dem widerspreche ich entschieden, aber ich fand die Anmerkung zumindest amüsant. Es gibt aber auch gar nicht so selten