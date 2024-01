Gehören Sie auch zur Gruppe jener Eltern, deren Kinder nach dem Studium in Wien befunden haben, dass das Leben in der Bundeshauptstadt irgendwie cooler sei als jenes in der Provinz? Dann wissen Sie auch, dass sich spontane Sehnsuchtsanfälle nach den längst großen Kleinen am besten mit Kurzbesuchen stillen lassen.