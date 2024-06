Gute Taten – gutes Leben

Es war eine Geschichte, die berührte und mich mit einem guten Gefühl in den Tag hat starten lassen. Der Artikel meiner Kollegin Renate Stockinger über jenen jungen Koch aus Altenfelden, der einen allein lebenden Stammgast gerettet hatte, nachdem dieser in seinem Haus gestürzt war und hilflos auf dem Boden lag. Wildparkwirt Andreas Neumüller hatte sich Sorgen gemacht, weil der treue Stammgast nicht wie gewohnt am Vormittag im Gasthaus aufgetaucht war.