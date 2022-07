Einem lieben Freund von mir, nennen wir ihn Walter, ging es dieser Tage gar nicht gut. Und das kam so. Walter, ein großgewachsener, fescher Mann knapp über die 60, hat vor etwa einem Jahr den Entschluss gefasst, sich wieder eine Partnerin zu suchen. Und wie das heute so üblich ist, meldete er sich umgehend auf mehreren Onlineplattformen an, die allesamt das Gleiche versprachen: nichts Geringeres als die große Liebe.