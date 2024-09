Wofür wir erst später zahlen werden

Da ist nicht alles Nachbarschaftshilfe. Schwarzarbeit? "Ich muss meinen Leuten einen Zusatzverdienst bieten, weil sonst gehen sie zu einer anderen Firma", erzählt ein aus Bosnien stammender Firmenchef ohne Umschweife. Es gibt also noch Menschen, die mehr als 38 beziehungsweise 40 Wochenstunden arbeiten wollen, während Einheimische in die Teilzeit fliehen. Es zahlt sich halt nur aus, wenn es den Lohn an Steuer und Sozialversicherung vorbei gibt. Seit Jahren prägt sich mangels Nachwuchs immer