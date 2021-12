Weitab von Ortszentren wuchern strukturlose Siedlungen in landschaftlich sensiblen Zonen, an Waldrändern. Das ist ein Anschlag auf die Natur – und auf die Geldtaschen der Gemeindebürger. Die dezentrale Infrastruktur kostet viel mehr als organisches Wachstum: weite Strecken für Kanal, Wasserleitung, Elektrizität, Straße, Müllabfuhr etc., mehr Straßenverkehr.