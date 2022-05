Wenn Pflanzen und Preise wild sprießen

Wir leben wieder auf der viel strapazierten Insel der Seligen, wenn wir mit den Nachrichten aus anderen Agrarregionen vergleichen. In Oberitalien wird der Po zum Rinnsal, auch Frankreich befürchtet eine Missernte. Die Farmer in Nordamerika klagen ebenso über Niederschlagsmangel wie die Kolchoswirte in China. Dazu liegt der Kriegsdonner aus der Ukraine über den Rohstoff- und Lebensmittelmärkten.