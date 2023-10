Was Bäuerinnen auf den Nerv geht

Neben deren Leistungskraft sticht heraus, dass am Steuer nur Männer sitzen. Das fällt besonders auf, weil diese Woche der Welttag der Landfrauen begangen worden ist. Immerhin 31 Prozent der knapp 30.000 bäuerlichen Betriebe in Oberösterreich werden von Frauen geführt, weitere 13 Prozent in Partnerschaft. Auf gut der Hälfte hat also ein Mann das alleinige Sagen – oft deshalb, weil gar keine Partnerin mehr am Hof ist. Viele Frauen finden es nicht erstrebenswert: Landwirtschaft, Haushalt,