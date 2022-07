Haus-, Betriebs- und Verkehrsbauten fressen sich immer wilder ins Agrarland hinein. Dieses ist in zehn Jahren um sechs Prozent geschrumpft, wie diese Woche die Agrarstrukturerhebung 2020 der Statistik Austria berichtet hat. Bloß sechs Prozent in zehn Jahren, so werden viele denken. Was ist denn das schon? Gegenüber acht Prozent Inflation in Jahresfrist, gegen 100 Prozent höhere Spritpreise etc.?