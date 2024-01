Die Traktoren fahren in dieser Jahreszeit nicht übers Land, doch sie rollen trotzdem, zur Protestaktion in die nächste Großstadt. So sehen wir es zumindest in Deutschland und Frankreich. In Österreich hat sich der Aufstand in einer karnevalesken Auffahrt von ein paar FPÖ-Bauern, begleitet von Staats- und Corona-Maßnahmen-Gegnern, erschöpft.