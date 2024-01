Es geht um mehr als den Agrardiesel

Die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer konnten sie abwenden, nicht aber den stufenweisen Wegfall des steuerbegünstigten Dieselbezugs. Wie ist die Lage in Österreich? Da wird Agrardiesel nicht mehr gefördert. Allerdings hat die Bundesregierung wegen der hohen Spritkosten für ein Jahr – von Mitte 2022 bis Mitte 2023 – eine einmalige Vergütung von 7 Cent pro Liter gewährt. Insgesamt sind so 24,8 Millionen Euro an rund 83.000 bäuerliche Betriebe zurückgeflossen, also im Schnitt 300