 E-Auto: Chancen nutzen statt polemisieren

Die OÖNachrichten berichteten, dass die Beschaffungsagentur des Bundes 640 E-Autos der Marke Build Your Dreams (BYD) ankaufen werde – in den nächsten vier Jahren. In diesem Zeitraum werden in Österreich üblicherweise mehr als eine Million neue Autos angemeldet. Es geht also um einen Anteil von 0,064 Prozent. Der wird steigen, weil China die Produktion von E-Autos fördert. Das erhöht ihre Stückzahlen, senkt die Kosten und verschafft ihnen einen Riesenvorsprung auf dem Weltmarkt.