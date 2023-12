Die Hunde und das Geschäft

Es gibt so viele Ruheständler, und die können nun sich selbst und ihre Vierbeiner gesundheitsfördernd bewegen. Diese Aktivitäten springen aktuell wegen der Debatte über ein verschärftes Hundegesetz ins Auge, sind aber auch mit Fakten belegt: Die Zahl der Hunde ist in Österreich von 2014 mit 645.000 auf 2022 mit 827.000 gestiegen (Kynologenverband), besonders in den Corona-Lockdowns. Weil bereits in jedem fünften Haushalt ein Hund verwöhnt wird, gibt’s Big Business. Im Jahr 2012 waren in