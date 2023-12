 Die Bauern und das liebe Geld

Bis Weihnachten werden an die landwirtschaftlichen Betriebe wieder die öffentlichen Förderungen für das ausklingende Jahr ausgezahlt. Das lesen und hören die Bäuerinnen und Bauern gar nicht gerne, weil sie erstens nicht als Nehmer dastehen wollen und weil zweitens im "Landstand" nicht gern über Geld geredet wird. Dabei werden damit überwiegend Leistungen abgegolten, und es liegt alles in den öffentlichen Budgets offen sowie in der Transparenzdatenbank.