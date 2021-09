In drei Tagen ist Welttierschutztag. Als Stadtkind habe ich sehr wenig mit Tieren zu tun gehabt, und mein Respekt vor ihnen ist sehr groß. Es gibt viele Menschen, die Angst vor Hunden haben, und da bin ich auch dabei. Ich bin eine feige Sau! Sehr oft höre ich: "Er will nur spielen." Aber zum Spielen gehören zwei, und ich will nicht spielen. Außerdem versteht ein Hund etwas anderes unter "spielen" als ich. Die wenigsten Hunde können tarockieren.