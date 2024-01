 Zurück aus der Zukunft: Die Nöte radikaler Rechter beim Regieren

Es ist angerichtet. Heute findet ab 10 Uhr am Schwarzlsee bei Graz das traditionelle FPÖ-Neujahrstreffen statt. Nach der John-Otti-Band tritt Landesparteichef Mario Kunasek auf, bevor der Headliner übernimmt: Bundesparteiobmann Herbert Kickl.Seine Themen sind klar: die Europawahl am 9. Juni mit Spitzenkandidat Harald Vilimsky und die Nationalratswahl im September mit ihm als Listenersten.Kickl will „Volkskanzler“ werden. Das ginge nur in einer Koalition mit einer anderen Partei.