Die nächste Nationalratssitzung findet am 22. Jänner statt. Bis dahin wollen ÖVP und Grüne ihre Koalition fertig haben. So interpretieren Abgeordnete den türkis-grünen Beschluss am Mittwochabend, Änderungen beim Ministeriengesetz und beim Haushalt 2020 vorzubereiten.